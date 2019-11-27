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Sahte Peygamber Bursa'da gömülecek

Amerika'nın Virginia Eyaleti Norfolk kentinde 5 gün önce kalp yetmezliği sebebiyle ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu'nun Bursa'da Pınarbaşı Mezarlığı'nda gömüleceği öğrenildi.

27.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:25Sahte Peygamber Bursa'da gömülecek
Amerika'nın Virginia Eyaleti Norfolk kentinde 5 gün önce kalp yetmezliği sebebiyle ölen sahte Peygamber Evrenosoğlu'nun 'da Pınarbaşı Mezarlığı'nda gömüleceği öğrenildi.

1933 yılında doğan ve 1986'da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışan sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve "Risalet Nurları" isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanındı.

90'lı yılların sonunda ABD'ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye'de faaliyetlerine devam etti.

Geçen yıl mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı'nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu'nun Kur'an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı.

Evrenosoğlu'nun ne zaman defnedileceği netlik kazanmadı. - BURSA

Amerika Birleşik Devletleri, İskender, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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