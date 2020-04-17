Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı

Kamuoyunda sahte peygamber olarak tanınan ve geçen yıl hayatını kaybeden İskender Erol Evrenosoğlu'nun, ölmeden önce telefon görüşmelerini sosyal medyaya sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı.

17.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:23

Kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan ve geçtiğimiz yıl kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İskender Erol Evrenosoğlu'nun ölmeden önce telefon görüşmelerini sosyal medyadan sızdıran kişiler için harekete geçtiği ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında 5 yıl hapis cezası isteniyor.

KAYDA ALIP SOSYAL MEDYADA İFŞA ETTİLER

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Olay geçtiğimiz yıl Şubat ayında meydana geldi. İskender Erol Evrenosoğlu'nu tanıyan 2 kişi dini sorular sormak için Evrenosoğlu'na telefon etti. Telefonda yaklaşık 40 dakika sohbet eden Doğan K. ve Bayram Ç. İskender Evrenosoğlu ile yaptıkları konuşmaları kayıt altına aldı. Görüşmenin ardından kendi sesinin sosyal medyada deşifre edildiğini fark eden sahte Evrenosoğlu, Doğan K., ve Bayram Ç., hakkında kayda alınan konuşmaları yaymak suçlamasıyla Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İDDİALARI REDDETTİLER

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Doğan K., ve Bayram Ç., hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerden Doktor Doğan K., 1989 yılından beridir İskender Evrenosoğlu'nun kurmuş olduğu Uluslararası Mihr Vakfına üye olduğunu ses kaydını kendisinin yaymadığını arkadaş ortamında başkası tarafından kayıt altına alınıp yayılmış olabileceğini belirtti. Diğer şüpheli Bayram Ç. ise telefonunda görüşmelerin otomatik olarak kaydedildiğini, kaydı arkadaş ortamında dinlediklerini kendilerinin yaymadıklarını söyledi.

DAVAYA OĞLU KATILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheliler Doğan K. ve Bayram Ç. hakkında 'Kayda Alınan Konuşmaları Yayınlama' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapis istemiyle Denizli Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüphelilerin davasında İskender Evrenosoğlu'nun ölmesiyle davaya oğlu Oktay Evrenosoğlu müşteki olarak katıldı. Geçtiğimiz günlerde mahkemeye ifade veren Evrenosoğlu şikayetlerinin devam ettiğini yaşanan olaydan dolayı manevi olarak zararı olduğu beyan etti. Dava devam ediyor.

’Sahte peygamber’ Evrenosoğlu’nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
Etiketler: İskender, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haberler
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Avrupa’nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Haberler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Görüntü İstanbul’da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haberler
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
Haberler ›› Güncel ››'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:28: Korona virüs etkisi altındaki İstanbullulara "tek şerit" işkencesi - Haber 12:28: Öğretmenlerden sağlıkçılara maske ve yemek desteği - Haber 12:28: Büyükşehir'den 23 Nisan için bayrak seferberliği - Haber 12:28: AÜ Hemşirelik Fakültesi HEPDAK tarafından akredite edildi - Haber 12:28: Yabancı uyruklu engelli çalınan bisikletine kavuştu - Haber 12:02: 'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı - Haber 10:54: Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 378,5 liradan işlem görüyor - Ekonomi 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 09:13: Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber