'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreninde vatandaşlardan birinin titrediği görüntüler dikkat çekti.

KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADILAR

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı.

TABUTUNUN ÜZERİNE KUR'AN-I KERİM KONULDU

Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu. Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MÜFTÜLÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "ABD'de ölüp, 27/11/2019 tarihinde Bursa'da defnedilen İskender Erol Evrenosoğlu'nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup; hiçbir Diyanet ve İl müftülüğü personeli bulunmamış ve yer almamıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz." denildi.

İşte çok konuşulan cenaze töreninden fotoğraflar: