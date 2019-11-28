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'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı

'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu'nun Bursa'da düzenlenen cenaze törenine, alandaki vatandaşlardan birinin titrediği görüntü damga vurdu.

28.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:38

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan Erol Evrenosoğlu (86), 'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreninde vatandaşlardan birinin titrediği görüntüler dikkat çekti.

KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADILAR

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı.

TABUTUNUN ÜZERİNE KUR'AN-I KERİM KONULDU

Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu. Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MÜFTÜLÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "ABD'de ölüp, 27/11/2019 tarihinde Bursa'da defnedilen İskender Erol Evrenosoğlu'nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup; hiçbir Diyanet ve İl müftülüğü personeli bulunmamış ve yer almamıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz." denildi.

İşte çok konuşulan cenaze töreninden fotoğraflar:

'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi

Müftülükten Müftülükten 'sahte peygamberin' cenazesiyle ilgili açıklama: Cenazede diyanet personeli bulunmadı

'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı

İskender, Bursa, Güncel


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