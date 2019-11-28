Haberler » Güncel » 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi (2) - Haber

'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi (2)

BURSA İL MÜTFÜLÜĞÜ'NDEN 'SAHTE PEYGAMBER' AÇIKLAMASIAmerika'da kalp yetmezliği nedeniyle 5 gün önce ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu'nun Bursa'da toprağa verilmesinin ardından, Bursa İl Müftülüğü, cenaze işlemleri ve defin işlemleri ile ilgili diyanet personelinin bulunmadığını ve...

28.11.2019 02:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 02:43'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi (2)

BURSA İL MÜTFÜLÜĞÜ'NDEN 'SAHTE PEYGAMBER' AÇIKLAMASI

Amerika'da kalp yetmezliği nedeniyle 5 gün önce ölen sahte Peygamber Evrenosoğlu'nun 'da toprağa verilmesinin ardından, Bursa İl Müftülüğü, cenaze işlemleri ve defin işlemleri ile ilgili diyanet personelinin bulunmadığını ve yer almadığını açıkladı.

Bursa İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'de ölüp, 27/11/2019 tarihinde Bursa'da defnedilen İskender Erol Evrenosoğlu'nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup; hiçbir Diyanet ve İl müftülüğü personeli bulunmamış ve yer almamıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,



İskender, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:22 Kapıkule sınır kapısı yolundaki kazada bulgar sürücü öldü
03:19 Markette çıkan yangın hasara yol açtı
03:05 Berberdeki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu
02:53 Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki kazada Bulgar sürücü öldü
02:49 İranlı bir kişinin öldürülmesi - Zanlı yakalandı
00:20 AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor
00:02 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet
23:27 Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik
23:16 Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
23:12 Polisle çatıştılar! Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar yakalandı
17:00 Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı
14:30 Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
12:09 Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon
09:02 İstifa sonrası ilk kez ekrana çıkan Ali Babacan, ekonomik krizin çıkmasını başkanlık sistemine bağladı
28.11.2019 03:24:52