Sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde plakasının sahte olduğu belirlenen hafif ticari aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza uygulandı.

01.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:56
Adana'nın Seyhan ilçesinde plakasının sahte olduğu belirlenen hafif ticari aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Mavi Bulvar'daki Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) İlyas Sürgün idaresindeki 06 AH 3106 plakalı hafif ticari aracın plakasının sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti.
Aracı durduran trafik ekibi, belgeleri inceledi. Sürücü Sürgün, polis ekiplerine fayans ustası olduğunu ve kullandığı aracın müşterisine ait olduğunu söyledi.
Sürücüye sahte plaka takılı araç kullanmaktan işlem yapıldı ve 7 bin 489 lira ceza kesildi.
Araç, çekiciyle Bağlar Polis Merkezine götürüldü. Sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildi

Kaynak: AA

Etiketler: Mavi Bulvar, Seyhan, Adana, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
97 milyon nüfuslu Vietnam’da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Bakan Albayrak: Peak’ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Haber
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Son Dakika: ’Ezan’ tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan’ı öldüren 3 kişi tutuklandı Haber
Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Haberler››Güncel››Sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:52: Elazığ'daki tekstil fabrikaları üretime başladı - Haber 18:51: Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 6 bina karantinaya alındı - Haber 18:51: Ankara'daki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı - Haber 18:50: Ceylan ve Ahlatcı'dan işyerleri yanan esnaflara ziyaret - Haber 18:49: Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı - Haber 18:11: Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti - Haber 17:58: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı - Haber 17:08: 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok - Haberler 16:49: Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam - Haber 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler