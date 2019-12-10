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Sahte polis kimliği yapıp satan 2 kişi yakalandı

GÜNGÖREN ve Bağcılar'da motosiklet ile gezerek sahte polis kimliği satan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

10.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:14Sahte polis kimliği yapıp satan 2 kişi yakalandı
GÜNGÖREN ve 'da motosiklet ile gezerek sahte polis kimliği satan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ve Bağcılar'da, sahte polis kimliği satıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı motosiklete ve şüphelilerin eşkaline uyan 2 kişiyi 100.yıl Mahallesi'nde görerek takibe aldı. Bir süre takip edilen şüpheliler Sertan Y.(25) ve Hamza Y.(18), Bağcılar, Dağyolu Caddesi üzerinde durdurularak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda el telsizi, 10 adet sahte polis kimlik kartı, Emniyet Müdürlüğüne ait telsiz kodlarını gösterir not defteri ve renkli kart basım makinesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Ablay

Güngören, Bağcılar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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