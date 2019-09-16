Sahte polis rozeti, tabanca ve kelepçeyle tarihi eser kaçakçılığı

AKSARAY'da sahte polis rozeti, tabanca ve kelepçe taşıyarak, kendilerini polis gibi tanıtıp tarihi eser kaçaklığı yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda, 54 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin yanlarında rozet, tabanca ve kelepçe taşıyıp kendilerini polis gibi tanıtarak tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisinin aldı. Bunun üzereni çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin, Konya'dan 3 araçla Aksaray'a tarihi eser getireceklerini belirledi. Ardından da dün Sultanhanı ilçesi yakınlarında daha önceden plakalarını belirlediği şebekeye ait olduğu öne sürülen 3 araca operasyon düzenledi. Operasyonda Yusuf K.(35), Ali Rıza Z.(42), Mehmet B.(28), Hasan Ceylani A.(19), Ramazan B.(41), Selami Y. (43) ve Ahmet Y.(33) göz altına alındı. Araçlarda yapılan aramada ise, 1 adet sahte polis rozeti, 1'i kurusıkı 3 tabanca, tabancaya ait mermiler kelepçe ile tarihi değeri olduğu üzerinde durulan 1 adet kılıç, 1 adet kama, 2 adet heykel, 1 adet cam biblo, 2 adet altın olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet obje, 1 adet bilezik, 44 adet irili ufaklı sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan B. ve Selami Y., tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA