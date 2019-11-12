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Sahte polis ve savcı yakalandı, dolandırdıkları 80 bin lira sahibine verildi

AFYONKARAHİSAR'da cep telefonu ile aradıkları M.Ç.'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 şüpheli, altın ve 80 bin lira parayı alarak ortadan kayboldu.

12.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:11Sahte polis ve savcı yakalandı, dolandırdıkları 80 bin lira sahibine verildi

AFYONKARAHİSAR'da cep telefonu ile aradıkları M.Ç.'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 şüpheli, altın ve 80 bin lira parayı alarak ortadan kayboldu. Şüpheliler Malatya'da yakalanırken, polis dolandırılan M.Ç.'ye parasını ve altınlarını iade etti.

Afyonkarahisar'da yaşayan M.Ç.'yi 31 Ekim günü cep telefonu ile arayan 2 şüpheli kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak evdeki altınlarını ve 80 bin lira parasını istedi. Para ve altınları veren M.Ç. bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polisin her yerde aradığı 2 şüpheli, Malatya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise M.Ç.'den alınan altınlar ve 80 bin lira para bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Asayiş Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya'ya davet edilen M.Ç.'ye ise bulunan altınları ve 80 bin lira parası geri verildi.



Afyon, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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