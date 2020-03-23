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Sahte polis yaşlı kadını dolandırdı

Sivas'ta kendini polis olarak tanıtan şahıs, 66 yaşındaki kadının ziynet eşyalarını ve paralarını alarak kayıplara karıştı.

23.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:16
Sahte polis yaşlı kadını dolandırdı
Sivas 'ta kendini polis olarak tanıtan şahıs, 66 yaşındaki kadının ziynet eşyalarını ve paralarını alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi 22. Sokak'ta bulunan Gülhan Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanda kızıyla birlikte yaşayan 66 yaşındaki Turunç Yıldız'ın evine gelen bir kişi, kendini polis olarak tanıtarak kadından bir soruşturma kapsamında evdeki paraları ve ziynet eşyalarını kendisine vermesini istedi. Yaşlı kadından paraları ve ziynet eşyalarını alan şahıs, evden ayrıldı. Durumdan şüphelenen Yıldız, polisi arayarak durumu bildirdi. Eve gelen ekipler, sahte polisin yakalanması için çalışma başlattı. Yıldız ve kızı ise ifadeleri alınmak üzere Yenimahalle Polis Karakoluna götürüldü.

"Evde ne kadar paramız var, altınımız varsa verdik"

Eve gelen kişinin kendini polis olarak tanıttığını belirten Turunç Yıldız, "Biz polisiz, komiseriz dediler. Ne kadar dolandırdıklarını bilmiyorum. Evde ne kadar paramız var, altınımız varsa verdik. 66 yaşındayım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Sivas, Polis, 3. Sayfa

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