Sahte Polise 3 Yıl 4 Ay Hapis

Kayseri
'de cep telefonu ile aradığı mağdura kendisini sahte polis olarak tanıtıp, mağdurun 37 bin TL parasını dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 26 yaşındaki sanığa 3 yıl 4 ay hapis, 8 bin 900 TL adli para cezası verildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık M.S.(26) hazır bulunurken, mağdur S.K. ise duruşmaya katılmadı.
Cumhuriyet Savcısı iddianamesinde Melikgazi
ilçesinde 6 Haziran
2017'de meydana gelen olayda iddiaya göre M.S., cep telefonundan S.K.'yi arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Operasyon yapıldığını söyleyen M.S., mağdur S.K.'ye korku ve panik yaşattı. M.S., hesabında bulunan paraları vereceği hesap numarasına yatırmasını söyleyince telaşlanan S.K. önce 32 bin TL, sonra 5 bin TL olmak üzere hesabındaki 37 bin TL parayı M.S.'nin söylediği hesaba aktardı. Dolandırıldığını daha sonra anlayan S.K. polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Savcılık, polis ekiplerince yakalanıp işlem yapılan M.S. hakkında 'dolandırıcılık suçundan cezalandırma talep etti.
Tutuksuz sanık M.S. mahkemede üçünü bir şahıs olan K.K.'ye hesap numaralarını verdiğini belirterek, "Önceki ifadelerimi tekrar ederim. K.K. isimli arkadaşım paraya ihtiyacı olduğunu ve birisinden para geleceğini söylemesi üzerine hesap numaralarımı verdim. 5 bin TL gelen parayı ben çektim, Diğer 32 bin TL'yi ben çekmedim. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.S.'ye 'dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis, 8 bin 900 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, sanığın ceza infazı onaylana kadar adli kontrol şartının devamına karar verdi. - KAYSERİ
Polis