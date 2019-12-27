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Sahte polisi gerçek polis yakaladı

KÜÇÜKÇEKMECE'de polis şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üzerinde arama yaptı.

27.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:56
KÜÇÜKÇEKMECE'de polis şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üzerinde arama yaptı. Şüphelinin üzerinde silah bulan polis, şüphelinin evinde yaptığı aramalarda ise tabanca ve özel harekat üniformaları buldu.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü Gültepe Mahallesi, Bağlar Caddesi üzerinde bir kişiyi şüphe üzerine durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüpheli, polise karşı tedirgin davranışlarda bulunurken, kendisini Ümit D. olarak tanıttı. Polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada silah ele geçirirken, gerçek kimliğinin ise Nidai A.(31) olduğu belirledi.
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Nidai A.'nın kendisini polis olarak tanıttığını, üzerinde bulunan silahı ev arkadaşından çaldığını ve 8 ayrı suçtan arandığını tespit etti. Şüphelinin Küçükçekmece, Gültepe Mahallesindeki evinde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör,145 mermi, çelik yelek, İpek T. adına kayıtlı 'polis' ibareli dernek kimlik kartı ve 'polis' ibareli gazete tanıtım kartı, 2 kelepçe ve anahtarı, polis rozeti, polis rozeti cüzdanı, atış kulaklığı, 4 özel harekat kıyafeti, silah temizleme malzemesi, polis memuru adına düzenlenmiş mermi satın alma belgesi, 3 silah kılıfı, 3 çiftli şarjörlük, cep telefonu, 3 sim kart, flash bellek, polis memuru adına düzenlenmiş silah taşıma ruhsatı, deri el çantası, sırt çantası, 2 silah kutusu ve 4 silah kabza lastiği ele geçirildi.
Yakalanan şüphelinin 8 ayrı suçtan arandığı ve güveni kötüye kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sahte polisi gerçek polis yakaladı

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Kaynak: DHA


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