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Sahte prenses, küp bulyonlarla altınları değiştirerek 1,6 milyon euro değerinde mücevher çaldı

Paris'te Kendisini prenses olarak tanıtan bir kadın, gittiği lüks kuyumcuda küp bulyonlarla altınları değiştirerek 1,6 milyon euro değerindeki mücevherleri çaldı.

02.08.2019 20:51 Sahte prenses, küp bulyonlarla altınları değiştirerek 1,6 milyon euro değerinde mücevher çaldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde prenses olduğunu söyleyen bir kadın, Fransa'nın başkenti Paris'teki bir kuyumcuda küp bulyonlarla altınları değiştirerek 1,6 milyon euro değerindeki mücevherleri çaldı.

Olay salı günü Paris'in Saint-Honore sokağında bulunan lüks bir kuyumcuda gerçekleşti. Kendini prenses olarak tanıtan kadının, mücevher kutusundaki altınları benzer renkteki çikolata ile değiştirdiği anlaşıldı. Soruşturmanın devamında ise altın renkli küplerin içinde yemeklerde kullanılan bulyon olduğu fark edildi.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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