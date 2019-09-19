Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sahte rapor çetesi çökertildi

Adıyaman'da, sahte sağlık kurulu raporu düzenleyen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

19.09.2019 13:44Sahte rapor çetesi çökertildi
Adıyaman'da, sahte sağlık kurulu raporu düzenleyen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahta ilçesinde medikal ürünler satarak faaliyet gösteren bir firma takibe alındı. Polis ekiplerince 6 ay boyunca teknik ve fiziki yapılan takipler sonucunda vatandaşların adlarına habersiz olarak sağlık kurulu raporu düzenlendiği ve bu raporlarla SGK'dan para tahsil edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayla alakalı Kahta Devlet Hastanesi personellerinden H.Y.S., ile M.T., İ.P. ve Ö.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Öte yandan yapılan operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 4 kişiden Kahta Devlet Hastanesi personeli H.Y.S., tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 kişi ise serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:03 Okul önleri emin ellerde
16:55 İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı
16:55 Köprü altında ölü bulundu
16:54 Bingöl'de kablo makarası içinde kaçak sigara ele geçirildi
16:54 Komşusuna tecavüz etmeye kalkışan zanlı tutuklandı
16:53 Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı
16:53 Üniversitedeki silahlı kavgada 2 tutuklama