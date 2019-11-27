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"Sahte senet" suçlamasıyla hüküm giyen muhtarın yerine görevlendirme

Sarayköy ilçesinde sahte senet düzenlediği iddiasıyla hakkında açılan davada hüküm giyen mahalle muhtarının yerine yeni muhtar getirildi.

27.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:44
ilçesinde sahte senet düzenlediği iddiasıyla hakkında açılan davada hüküm giyen mahalle muhtarının yerine yeni muhtar getirildi.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi Muhtarı H.K. hakkında, 10 yıl önce Sığma Mahallesi'nde bir çırçır fabrikası adına "sahte senet düzenlediği ve dolandırıcılık yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davada 13 ay hapis cezası verildi.
"Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından aldığı ceza onanan H.K. tutuklandı.
Bunun üzerine Sarayköy Kaymakamlığınca muhtarlığa vekaleten 1. asil aza Ali Moralı'nın getirildiği öğrenildi.

Sarayköy, Ahmetli, Güncel

Kaynak: AA

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