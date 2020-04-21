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Sahte seyahat belgeleriyle otobüsle Van'a gelen 22 kişi yakalandı

Sahte seyahat belgeleriyle İstanbul'dan Van'a otobüsle gelmeye çalışan 22 kişi yakalandı.

21.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:22
Sahte seyahat belgeleriyle otobüsle Van'a gelen 22 kişi yakalandı
Sahte seyahat belgeleriyle İstanbul 'dan Van 'a otobüsle gelmeye çalışan 22 kişi yakalandı.
Van'ın Tuşba ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otobüsün evraklarını kontrol eden Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 yolcuya İstanbul'da sahte seyahat belgesi düzenlendiğini tespit etti.
Ekipler tarafından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilen 22 kişi hakkında sahte seyahat belgeleriyle ilgili adli işlem başlatıldı.
Güvenlik Şube Müdürü Salih Şen, yaptığı açıklamada, Van'ın tüm giriş noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollerin devam ettiğini söyledi.
Vatandaşların kimlik ve evraklarını kontrol ettiklerini, ateşlerinin ölçüldüğünü anlatan Şen, şöyle konuştu:
"Kontrollerde herhangi bir sorun yoksa vatandaşları işlem yapmadan gönderiyoruz. İstanbul otogarında beyanlarına göre, bazı firmalar hem biletini satıp hem de sahte belge düzenleyerek vatandaşları gönderiyor. Şu ana kadar ilimize gelen 22 sahte seyahat belgesi olan vatandaş tespit ettik. Bunlarla ilgili adli işlemi başlatmış bulunuyoruz. Van'a gelen vatandaşlarımız arasında izlenmesi gereken bir kişi tespit ettik. Onunla ilgili Sağlık İl Müdürlüğü ile iletişime geçerek hastaneye gönderdik. Sahte evraklarla ilgili de adli işlem başlatmış bulunuyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Tuşba, Van, Güncel
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