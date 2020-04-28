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SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ İLE YOLCULUK YAPAN 10 KİŞİ POLİS DENETİMİNDE YAKALANDI

BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan 200 lira karşılığında sahte seyahat izin belgesi alarak şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen 10 kişi Tuzla'daki polis denetim noktasında yakalandı.

28.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:06
BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan 200 lira karşılığında sahte seyahat izin belgesi alarak şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen 10 kişi Tuzla'daki polis denetim noktasında yakalandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuklar kaymakamlıktan alınacak seyahat izin belgesi ile yapılması gerekiyor. TEM Kocaeli Orhanlı Gişelerin dün saat 23.40 sıralarında denetim yapan emniyet ekipleri, İstanbul'dan Kocaeli'ye gitmek isteyen bir araç içerisindeki 10 kişinin seyahat izin belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde 10 kişinin sahte seyahat izin belgesi ile şehirlerarası yolculuk yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Şüpheliler yapılan sorguda sahte seyahat izin belgelerini 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan kişi başı 200 liraya aldıklarını ifade etti. Araçtaki 10 kişi 'Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem yapılmasının ardından makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan, 65 yaş üstü olduğu belirlenen 2 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında biner lira para cezası kesildi. SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ İLE YOLCULUK YAPAN 10 KİŞİ POLİS DENETİMİNDE YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Tuzla, Polis, Güncel, Haber

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