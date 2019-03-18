Sahte Suriye Kimliğiyle Yakalanan Iraklı Şüpheli Adliyede

Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda, sahte Suriye
kimliğiyle yakalanan Irak
uyruklu bir şahıs adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şahsı gözaltına aldı. TEM
Şube Müdürlüğünde sorgulanan DEAŞ şüphelisi 4 Iraklının savcının talimatıyla serbest bırakılmasına karar verildi. DEAŞ şüphelisi olarak serbest bırakılmasına karar verilen ancak sahte Suriye kimliği ile yakalanan Iraklı A.A.H., polisteki işlemlerinin ardından "sahte kimlik kullanmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Samsun, Suriye, 3. Sayfa
Kaynak: İHA