Sahte ve izinsiz sağlık ürünü üretimine 462 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sahte ve izinsiz şekilde sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik 65 ilde düzenlenen 288 operasyonda 462 kişinin gözaltına alındığını, 192 kişiye adli, 124 kişiye de idari işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan fırsatçılara yönelik 65 ilde, 288 operasyon yaptı. Bu operasyonlarda koronavirüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan 462 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 192'sine 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu, TCK'nın185'nci ve 237'nci madde hükümlerine göre adli işlem, 124'üne 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı, 6 kişi ise tutuklandı.

Operasyonlarda 5 milyon 925 bin 108 adet maske, 57 bin 616 metre ve 15 top maske kumaşı, 149 bin 305 eldiven, 3 bin 205 tulum, 32 bin 749 kilogram kimyevi madde, 469 bin 435 adet çeşitli ebatlarda dezenfektan, 38 bin 342 litre alkol, 18 bin 475 şişe kolonya, 3 adet üretim makinesi, 56 bin 687 boş şişe, 302 litre esans, 427 bin adet etiket, 37 bin 750 adet serum kapağı, 32 top ip, 19 top tel ele geçirildi.

Ayıca dezenfektan, kolonya, maske, eldiven, kuru gıda ve ateş ölçer sektörlerinde fahiş fiyat artışı uyguladığı değerlendirilen, 369 satıcı, 467 ürün, TCK 237'nci maddesinde düzenlenen 'Fiyat etkileme' suçu kapsamında değerlendirilmesi için Ticaret Bakanlığı'na bildirildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA