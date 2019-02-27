Sahte ve Kaçak Ürün Nedeniyle 7,2 Milyar Dolar Vergi Kaybı

Kaynak: AA

Marka Koruma Grubu (MKG) Sözcüsü Aslıhan Aydınlık, kaçak, taklit ve sahte ürün piyasası nedeniyle Türkiye'nin 7,2 milyar dolar vergi kaybına uğradığını belirtti.Ticari marka haklarının korunması, sahte, taklit ve kaçak gibi yasa dışı ürünlerle mücadele ve tüketicilere iyi tercih hakkı sunabilme misyonuyla kurulan gönüllü özel sektör inisiyatifi Marka Koruma Grubu (MKG), her yıl şubat ayının son haftası kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu.Açıklamada görüşlerine yer verilen MKG sözcüsü Aslıhan Aydınlık, MKG'nin daha önce kamuoyuna açıkladığı, "21. Yüzyılın Sorunu Kaçak, Taklit ve Sahte Ürünler" isimli rapordan vergi kaybına dair verilere işaret ederek, "Taklit ve kaçak ürünler nedeniyle ülkemiz 7,2 milyar dolar vergi kaybına uğruyor. Çalışmalara göre böyle bir kayıp, 90 bin kişilik istihdama denk gelmektedir." ifadelerini kullandı.Aydınlık, sahte, taklit, kaçak piyasasının oluşturduğu kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin, vatandaşın ekonomik refahı açısından önemli olduğunu aktararak, "7,2 milyar dolarlık vergi geliriyle, Osmangazi Köprüsü ya da İstanbul Havalimanı büyüklüğünde projeler için fon yaratılabilir, Türkiye'nin gündemindeki vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak projeler hızla hayata geçebilir." değerlendirmesinde bulundu.Aydınlık, devletin kararlı mücadelesine dikkati çekerek elde edilen başarıdaki önemi vurguladı."Kayıt dışıyla mücadele edilmesi önemli"Aslıhan Aydınlık, Türkiye'nin gelişmesi ve vatandaşların refah seviyesinin artırılmasının temel şartlarından birinin adil ve tabana yayılan vergilendirme sistemi ve vergilerin etkin toplanması olduğunu belirterek, mevcut ekonomik koşullarda kayıt dışıyla mücadele edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.Özellikle ÖTV'ye tabi tütün ve alkol gibi yüksek vergili ürünlerdeki artışların tütün ve alkollü ürünlerde sahte ve kaçak ürün ticaretini artırdığını gözlemlediklerini aktararak, bu ticaretten kazancın uluslararası yasa dışı örgütlerin finanse edilmesinde kullanıldığını bildirdi.Aydınlık, kayıt dışı ekonomiyle yapılan mücadelenin sadece kamunun değil, vatandaşların ve kanuna uygun iş yapma gayretinde olan tüm şirketlerin de sorumluluğu olduğunu belirtti.