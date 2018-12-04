Sahte Zeytinyağı Operasyonu

İslahiye
ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda ev ve iş yerinde 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Belediye zabıta ekipleri, Hacıaliöztürk Mahallesi'nde sahte zeytinyağı piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine Ahmet A'nın işlettiği iş yeri ile şahsa ait eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada şahsın iş yerinde ve evinde 40 tenekede 800 litre bitkisel karışımla hazırlanmış sahte zeytinyağı bulundu.
İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede zeytinyağının sahte olduğu tespit edildi. Suriye
uyruklu Ahmet A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Islahiye,Zabıta
04 Aralık 2018 Salı 13:54