Haberler » Güncel » Sahte zeytinyağlarını vatandaşa yedirmişler - Haber

Sahte zeytinyağlarını vatandaşa yedirmişler

İzmir'in Tire ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda 70 litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken, özel yapılan zeytinyağlarına imha edilmek üzere el konuldu.

21.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:00Sahte zeytinyağlarını vatandaşa yedirmişler
'in ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda 70 litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken, özel yapılan zeytinyağlarına imha edilmek üzere el konuldu.
Bu kadarına da pes dedirten olay, Tire'de yaşandı. Tire Belediyesi Müdürlüğü, yaklaşık 3 haftadır takip ettiği sahte zeytinyağı üreten kişilere yönelik harekete geçti. Sahte zeytinyağı satıcılarının kullandığı aracı belirleyen zabıta ekipleri, aracı askerlik şubesi önünde durdurmak istedi.
ÖZEL RENKLENDİRİCİ KULLANMIŞLAR
Zabıta ekiplerinden kaçan araç, polisin de destek verdiği bir operasyon ile Cumhuriyet Meydanı'nda yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada, içinde karışımlı muhteviyatı olan, özel renklendiricili yaklaşık 70 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Ele geçirilen yağlar, içlerinden numune alınmak ve imha edilmek üzere zabıta müdürlüğüne götürüldü.
Şahısların, çevre ilçelerde de aynı yöntemle zeytinyağı satmaya çalıştığı tespit edildi. Öte yandan, labaratuvardan gelecek sonuçlara göre iki kişi hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.
(Yakup Fatih Şaşmaz/İHA)

Zabıta, İzmir, Tire, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:10  İzmir'de eski eşi tarafından darbedilip tüfekle vurulan kadın öldü
16:10  Malatya'da 12 bin bandrolsüz test kitabına el konuldu
16:09  Düzce'de otobüs şoförü yaşanan kaza anını anlattı
16:09  Kasapoğlu: "Sporu herkes için gündem yapma adına çalışacağız"
16:09  ESENYURT'TA 5 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - 2
21.01.2020 16:18:18