Sahteciliğe yönelik operasyon

İstanbul
'da sahtecilik yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 31 Mayıs'ta Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'ne gelen Tuerxun H. (34) ve Wusman A'nın (30) sahte vekaletnameyle başkasına ait bir evi satmak istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Tuerxun H'yi tapu müdürlüğünün içinde suçüstü yakaladı. Wusman A. ise evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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