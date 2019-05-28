Sahur Sofrasında Buluştular

Ramazan Ayı, pek çok iftar organizasyonuna sahne olur. Bu kez Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve beraberindeki yöneticiler, Suriyeli Elabu Ailesinin evine sahur vaktinde misafir oldular.

Kalabalık iftar sofraları, zengin menüler Ramazan ayının alışılagelmiş görüntüleri. Oysa mütevazı sofraları ile sahur vakitleri ve Ramazanın manevi ikliminin belki de daha çok hissedildiği zamanlar. Bu düşünceden yola çıkan Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü, sosyal uyum çalışmaları kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. Türk Kızılay'ın yöneticileri, Türk bir aile ile birlikte, Ankara Toplum Merkezi yararlanıcısı olan Suriyeli bir aileyi ziyaret ederek sahur sofrasını paylaştı.

2015 yılında Suriye'deki iç çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan 60 yaşındaki Nahide Elabu, kendi memleketine özgü birbirinden güzel yemekleri bu kez Türk misafirleri için pişirdi. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ve beraberindeki yöneticilerinin beraberlerinde getirdikleri sıcak Ramazan pidelerine sofra başındaki sıcak sohbetler eşlik etti. Sahur sofrasında buluşanlar kimi zaman dertleşti, kimi zaman da gülüştü. Suriyeli ailenin Türk komşuları Cemalettin Kılıç ve eşi Nejla Kılıç da bu özel gecede sofradaki yerlerini aldılar.

Kızılay Toplum Merkezi ikinci adresleri oldu

Türk Kızılay Toplum Merkezi ile biçki dikiş kurslarına katılarak tanıştığını anlatan Nahide Elabu devamında pek çok kursa daha katıldığını ve bu sayede Türkçe başta olmak üzere çok fazla yeni şey öğrendiğini ifade etti. Nahide Teyze'nin kızı Ola da toplum merkezi içerisinde yer alan 'Genç Dostu Alan'da gönüllü olarak çalışmalara destek veriyor, oğlu Mustafa ise meslek edindirme kurslarına katılmaya hazırlanıyor. Elabu ailesi Kızılay Kart ve eğitim yardımlarından da yararlanıyor.

Suriyeli komşuları ile uyum içerisinde yaşadıklarını ifade eden Kılıç Ailesi de zor zamanlarda insanların özellikle de komşuların birbirine destek olmalarının önemine dikkat çekti. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve beraberindeki Kızılay heyeti, bu özel sofrada yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerini misafir eden Elabu Ailesine teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler