Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sahura "sahur bandosuyla" uyandırıldılar

Tekirdağ'da vatandaşlar, sahura Süleymanpaşa Belediyesi sahur bandosunun çaldığı marşlarla uyandı.

03.05.2020 06:17 | Son Güncelleme: 03.05.2020 06:19
Tekirdağ'da vatandaşlar, sahura Süleymanpaşa Belediyesi sahur bandosunun çaldığı marşlarla uyandı.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde ramazanda vatandaşların sahura kaldırılması için bando takımı oluşturuldu.
Bando takımı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Hürriyet Mahallesi'nde dolaşarak çeşitli marşları seslendirdi.
Sahurda sokak aralarında gezen bando takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.
Yüksel, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl ramazan davulcularının para toplamalarının Bakanlık genelgesi ile yasaklandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bu ramazan adetinin devam etmesi gerekiyordu. Bizler de bu alanda kendi işini yapan Roman mahallesinden yaşayan müzisyen gruplarını bir araya getirdik. Bando takımı, mehteran ekibi ve ilahi ekipleri oluşturduk. Yaklaşık 70 kişi ramazan ayı boyunca bu adeti yaşatabilmek için etkinliklere devam edecek. En azından bu ramazanda salgın sorunu ortadan kalkana kadarki süreçte bu arkadaşlarımız maddi anlamda destek olacağız hem de ve adetlerimiz yaşamış olacak." Sahura ’sahur bandosuyla’ uyandırıldılar

Kaynak: AA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti Haberler
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Her 10 kadından 9’unun sünnet edildiği Sudan’da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor Haberler
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi Haberler
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Haberler››Güncel››Sahura 'sahur bandosuyla' uyandırıldılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:19: Tire'de çekirgeler ile kimyasal mücadele yapılacak - Haber 05:18: Elazığlı dizi oyuncularından kan bağışı çağrısına destek - Haber 04:43: İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU - Haber 04:22: Libya Ordusu'ndan, Vatiyye Hava Üssü'ndeki Hafter milislerinin silah depolarına hava harekatı - Haber 04:13: Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi - Haber 00:57: Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti - Haber 00:32: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: İhtimal dahilinde - Haber 21:46: Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı - Haberler 14:32: Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı - Magazin 09:56: Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı - Magazin