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Sahurda ne zaman kadar yeme ve içme devam eder? Sahurda ezan okunduğunda yemeye devam edilebilir mi? Sahurda en son ne zaman niyet edilmeli?

Mübarak ay Ramazan geldi. Oruç tutmaya niyet edenler sahura kalkacak ve niyet edecek. Peki, Sahurda ne zaman kadar yeme ve içme devam eder? Sahurda en son ne zaman niyet edilmeli?

17.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:57
Sahurda ne zaman kadar yeme ve içme devam eder? Sahurda ezan okunduğunda yemeye devam edilebilir mi? Sahurda en son ne zaman niyet edilmeli?

Ramazan ayı yaklaştı, bütün inananlar oruç tutmak için hazırlık yapmaya başladı. Herkes tarafındna sıklıkla sorulan sorulardan biri olan sahurda ezan okunurken yemeye ve içmeye devam edilebilir mi sorusunun yanıtını sizin için araştırdık. Ezan bitene kadar yemek yemekte ve bir şeyler içmekte sakınca var mı? En son ne zaman niyet edebiliriz?

SAHURDA EZAN OKUNDUĞUNDA YEME VE İÇMEYE DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Sahurda ne zaman kadar yeme ve içme devam eder? Sahurda ezan okunduğunda yemeye devam edilebilir mi? Sahurda en son ne zaman niyet edilmeli?
Sahur

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

Etiketler: Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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