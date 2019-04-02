Saim Öksüz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı Saim Öksüz oldu. Saadet Partisi adayı Saim Öksüz, Giresun belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Giresun belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı Saim Öksüz ile ilgili seçim sonuçları ve Giresun belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı Saim Öksüz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Giresun belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Giresun aday yarışı ve Giresun seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Giresun Seçim Bilgileri

Giresun belediyesi için toplam sandık sayısının 236 olduğu belirlendi.

Giresun belediyesi için açılan sandık sayısının ise 236 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Giresun belediyesi için katılım oranının ise % 82,93 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Giresun toplam seçmen sayısının ise 77.173 olduğu belirlendi.

Giresun belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.001 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Saim Öksüz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı olarak gösterilen Saim Öksüz, Giresun yarışında % 1,99 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Saim Öksüz toplamda 1.232 adet oy sayısına ulaştı.

Saim Öksüz Kimdir?

Giresun merkez Lapa Köyü'nde doğan Öksüz, ilköğrenimi ve ortaöğrenimi Giresun'da tamamladı. Siyasi hayatına Saadet Partisi Merkez İlçe yönetiminde Teşkilat Başkanlığı göreviyle başlayan Öksüz, Saadet Partisi Giresun Merkez İlçe Başkanı olarak da görev yaptı.

Öksüz evli ve bir çocuk babasıdır

Saadet Partisi Giresun belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.