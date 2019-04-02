Saim Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız RİZE ÇAMLIHEMŞİN belediye başkan adayı olan Saim Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. RİZE ÇAMLIHEMŞİN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Saim Yılmaz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız RİZE ÇAMLIHEMŞİN adayı Saim Yılmaz kimdir? Bağımsız RİZE ÇAMLIHEMŞİN adayı Saim Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Saim Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız RİZE ÇAMLIHEMŞİN belediye başkan adayı olarak gösterilen Saim Yılmaz ÇAMLIHEMŞİN ilçesinde % 41,23 oranında oy almıştır. ÇAMLIHEMŞİN ilçesinde % 41,23 oranında oy olan Saim Yılmaz adlı Bağımsız adayı toplamda 571 adet oy sayısına ulaştı.

Saim Yılmaz Kimdir?

Saim Yılmaz, Ankara Atatürk Lisesi'ne gitti. 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Saim Yılmaz, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Bağımsız olarak Rize Çamlıhemşin Belediye Başkan Adayı oldu.



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