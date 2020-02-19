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Sain Mus grubu, Yapı Kredi bomontiada'da sahne aldı

Philipp Erasmus ve Clemens Sainitzer ikilisinin yer aldığı "Sain Mus" grubu, Yapı Kredi bomontiada'da konser verdi.

19.02.2020 22:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:26Sain Mus grubu, Yapı Kredi bomontiada'da sahne aldı
Philipp ve Clemens Sainitzer ikilisinin yer aldığı "Sain Mus" grubu, Yapı Kredi bomontiada'da konser verdi.
Kültür Ofisi iş birliğiyle düzenlenen konserde, sahnede kısa bir konuşma yapan Clemens Sainitzer, Türkiye'de ikinci kez müzikseverlerle buluştuklarını belirterek, "İlk konserimizi Eskişehir'de vermiştik. Burada Türk müzikseverlerle olmaktan çok mutluyuz. İstanbul'u çok seviyorum daha önce de Heybeliada'ya gelmiştim." ifadelerini kullandı.
Avusturya Kültür Ofisi Direktörü Gabriele Juen ise konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın sponsorluğundaki "New Austurian Sound of Music" adlı program kapsamında yapıldığını söyledi.
Juen, bu programla farklı müzik türlerinde çalışmalarına devam eden Avusturya'nın genç yeteneklerini desteklediklerine işaret ederek, "Sain Mus, daha önce Eskişehir'de mükemmel bir performans sergiledi. Türk müzikseverlerle buluşmaları bizi çok mutlu ediyor. Yarın da Antakya'da konser verecekler." dedi.
Avusturya kültürünü dünyanın her yerinde göstermek ve anlatmak istediklerine dikkati çeken Juen, kendi kültürlerinin sadece geleneksel yönlerini değil, modern yönlerini de tanıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Oda müziğinden, rock, blues, folk ve caza kadar uzanan geniş bir yelpazede müzik tarzları icra eden grup, konserde "Pulse", "Posthorn", "Kasiber", "Wels" ve "Hello Captain"in de aralarında bulunduğu birçok eser seslendirdi.
Yaklaşık 2 saat süren konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yapı Kredi Bankası, Avusturya, Erasmus, Güncel

Kaynak: AA

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