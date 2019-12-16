Saint Antoine Kilisesi'nde 'Angel' sergisi

PROJE Yönetimi ve Küratörlüğünü Ayşe Pınar Akalın'ın yaptığı resim ve heykel sergisi "Angel"ın basın toplantısı İstiklal Caddesi'nde bulunan Saint Antoine Kilisesi'nde gerçekleşti. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

18 Aralık 2019- 10 Ocak 2020 tarihleri arasında İstiklal Caddesi'nde bulunan Saint Antoine Kilisesi'nde ziyaretçilerini bekleyen pek çok sanatçının eserinin sergileneceği "Angel" sergisinin tanıtım toplantısı gerçekleştiridi. Serginin yapılacağı salonda gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Sergide Bilge Alkor, Ergin İnan, Lithian Ricci, Luca Pignatelli, Mehmet Sinan Kuran, Pınar Yoldaş, Yuval Avital, Güvenç Özel, Mehrnoush Esmaeilpour, Kimathi Mafafo, Shirin Abedinirad, Jake Michael Singer ve Konuk sanatçı Sinan Polvan'ın eserleri yer alıyor.

"SERGİNİN YERİ ÇOK DOĞRU BİR SEÇİM"

Serginin yer seçiminin çok doğru olduğunu ifade eden Demircan, "Beyoğlu farklı dinlerin, kültürlerin bulunduğu bir yer. ve sanatçımız ifade etti, dünyada kötüler var, iyiler var. Uzlaşabilmek, bir araya gelebilmek çok önemli. Beyoğlu İstanbul 'un, aslında Anadolu'nun özeti. Anadolu'nun her yerinde bu izleri görebilmek mümkün, Kültür Bakanlığımız olarak da bütün bu değerlerimizi ortaya çıkartmaya, insanlığın iyilik tarafından bakmaya gayret ediyoruz. Meleklere inanıyoruz ama bedenimiz onları algılamaktan aciz ama sanatçılar hayal dünyasında kültürümüzü algılayan, bize bu hayal dünyasını somuta indirgeyip insanlığa anlatabilen yıldızlar. Onların da melekleri var ve melek türüne olanları var ki işte burada iyiler toplanmış" ifadelerini kullandı.

"BİR ÇOK DİNDEN, DİLDEN, KÜLTÜRDEN SANATÇIYI BİRLEŞTİRMEYA ÇALIŞTIK"

9 aydır bu proje için çalıştıklarını dile getiren sergi küratörü Ayşe Pınar Akalın ise, "İstanbul'da bir çok kişinin buraya gelip ibadet ettiğini biliyoruz. Kilise şu bakımdan da çok önemli, bütün mezheplere, dinlere farklı kültürlere açık bir mekan burası. Bu yüzden biz de melek konusunu, mitolojiden modern günümüze kadar hepimizin ilgisini çeken ve üç monoteist dinin de kabul ettiği bir konuyu burada sergilemeye karar verdik. Böyle bir mekanda yapılması bizim için çok önemliydi. Kiliseye çok teşekkür ediyoruz. Bugün onlar sayesinde buraya bu çağdaş melekleri getirdik. Bir çok dilden, dinden, kültürden sanatçıyı birleştirmeye çalıştık. Çünkü bu konsepti onların farklı bakış açılarından göstermek istedik ve umarım bunu başardık. Çoğu yurt dışından geldi. Türk olup da yurt dışında yaşayan sanatçılarımız da var. Hepsi gerçekten bu projeye yüreklerini koydu" şeklinde konuştu.

- İstanbul