Saint Benoît Lisesi Franceducation Markası İle Ödüllendirildi

LabelFrancEducation belgesi, Saint Benoît Lisesi'ni, dil eğitimi Fransa tarafından tescil edilmiş dünya üzerindeki sınırlı sayıda okuldan biri haline getirdi.

LABEL FRANCEDUCATION: DİL EĞİTİMİNDE MARKA

Label FrancEducation, Fransızca öğretiminde mükemmellik derecesine ulaşmış çift dilli kurumları onurlandıran bir marka. Ancak, bu marka onursal bir tanımadan çok daha fazlasını ifade ediyor. FrancEducation markası öğrencilerine Fransız dilini öğreten ve farklı alanlarda Fransızca dilinde çalışma olanağı veren okulların başarısını tescil etmeyi amaçlıyor.

Marka, Fransızcayı yabancı dil olarak kusursuz bir şekilde öğreten kurumları çalışmalarında teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu seçkin marka, Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından, bakanlıklar arası bir inceleme komisyonunun olumlu görüşü üzerine veriliyor.

FrancEducation belgesi teslim töreni

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertnard Buchwalter katılımıyla 22 Kasım Perşembe günü gerçekleşen törene, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Saint Benoît Lisesi'nin öğretmenleri, öğrencileri, eski mezunları, velileri katıldı ve bu tarihi ana tanıklık ettiler.