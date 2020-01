Saint Benoît Lisesi'nde İpek Dinç Quintet feat. Önder Focan konseri

İpek Dinç

1985 İstanbul doğumlu İpek Dinç, Özel Ayazağa Işık Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur. 2005 yılında İlham Gencer ile tanışarak müzik hayatına adım atan İpek Dinç, ilk etapta Sortie, Q Jazz Bar, Conrad Hotel gibi mekanlarda konserler verdi. Daha sonra 2006'da katıldığı Nardis Jazz Club Genç Caz Vokal yarışmasında finale kaldı. Aynı sene İstanbul Caz Festivali Genç Caz Yarışması'nı kazandı ve festival kapsamında Parkorman'da konser verdi.

Kendisi halen Nardis Jazz Club, The Badau Jazz Club, Moda Deniz Kulübü, Soho House gibi çeşitli mekanlarda düzenli olarak konserler vermektedir.

Önder Focan

Önder Focan Eskişehir doğumlu. Müziğe 1970 yılında başladı. 1975 de caza ilgi duydu ve çeşitli gruplar ile çalışmaya başladı. 1985 yılından başlayarak çeşitli yerli ve yabancı caz etkinliklerinde, konserlerde, festivallerde sahne aldı. 2010 İstanbul Kültür Başkenti Yılının kapanış konserini çaldı. Eğitimcilik yaptı. Kendi besteleri ve düzenlemelerinin de bulunduğu "Önder Focan Songbook" adlı bir de kitabı var. 2000 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi tarafından yılın en iyi Batı Müziği Sanatçısı ödülüne layık görüldü. Uluslararası caz festivallerinde ülkemizi en çok temsil eden sanatçıların başında gelen Önder Focan Nardis Jazz Club'ün de müzik direktörlüğünü yapmaktadır.

İpek Dinç Quintet feat. Önder Focan

Vokal: İpek Dinç

Gitar: Önder Focan

Piyano: Kaan Bıyıkoğlu

Kontrabas: Baran Say

Saksofon: Yahya Dai

Davul: Burak Cihangirli

Saint Benoît Fransız Lisesi ve Siluet Salonu

Saint Benoît Fransız Lisesi kurulduğu günden bu yana sanata önem vermiştir. Saint Benoît Lisesi Silüet Salonu Mercan Dede, Kerem Görsev, İdil Biret, Canan Anderson, Aşkın Arsunan, Jehan Barbur, FisFüz, Jef Giansily, Tuna Kiremitçi, Ayhan Sicimoğlu, Erkan Oğur İsmail Hakkı Demircioğlu, Borusan Quartet, Nubass gibi ses getiren konserlere, 15.İstanbul Bienali basın toplantısına (İKSV) ve 27. Akbank Jazz Festivali kapsamında Purple is the Colour konserine ve ''Liselerde Caz'' atölye çalışmalarına ve Yapı Kredi Kültür Sanat ile Proust ve Müzik etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır. Silüet Salonu, her yıl dünyadan ve Türkiye'den önemli sanatçıları ve uluslararası etkinlikleri ağırlamaya devam edecektir.