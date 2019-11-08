Haberler » Güncel » Saint Benoît Lisesi'nde ''İpek Yolu'' Binlerce Yıllık Etki sergisi - Haber

Saint Benoît Lisesi'nde ''İpek Yolu'' Binlerce Yıllık Etki sergisi

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Saint Benoît Fransız Lisesi, Florence Öğütgen' in katkılarıyla ''İpek Yolu'' Binlerce Yıllık Etki adlı sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

08.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:10 Saint Benoît Lisesi'nde ''İpek Yolu'' Binlerce Yıllık Etki sergisi

Kurulduğu ilk günden bu yana sanata büyük önem veren Saint Benoît Fransız Lisesi 12 Kasım 2019 günü' 'İpek Yolu'' Binlerce Yıllık Etki adlı sergiye ev sahipliği yapacaktır. Sergi Öncesi Ankara Fransız Kültür Merkezi Müdürü Sayın Sébastien de Courtois konuyla ilgili bir konferans verecek.

İpek Yolu

Küreselleşme kavramı ortaya çıkmadan çok önce, küreselleşmenin gelişmesini sağlayan ticaret rotası "İpek Yolu", Asya ile Avrupa kıtalarını 2000 yıldan fazla bir süre birbirine bağlamıştır. Hatta bununla yetinmeyip felsefi, dini, kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknik gibi pek çok konuda alışveriş zemini sağlanmıştır. Deniz yolu İpek Yolu'nun yerini almayı başarsa da, bugün İpek Yolu hâlâ güçlü ve kolektif bir hayal olma özelliği taşımaktadır.

12 Kasım 2019 tarihinde başlayacak olan bu İpek Yolu macerasına gelin siz de katılın! Halı, çadır, baharat, kumaş, kaftan ve dokuma ile ilgili pek çok mesleğin tanıtılacağı sergi, sizleri adeta bir zaman yolculuğuna çıkaracaktır.

Sergi, 13 Kasım – 13 Aralık 2019 tarihleri arasında Pazar günü hariç her gün saat 15.30 – 18.00 arası ziyarete açık olacaktır.

Saint Benoît Fransız Lisesi ve La Galerie

Saint Benoît Fransız Lisesi kurulduğu günden bu yana sanata önem vermiştir. "La Galerie", İstanbul'un merkezinde yer alan tarihi bir mekanda eserlerini sergilemek isteyen dünyaca ünlü birçok sanatçıya da kapılarını açmıştır. Bedri Baykam, Mustafa Ata, Yusuf Taktak, Devrim Erbil, Beril Anılanmert, Timurtas Onan, Benjamin Bachelier, Atilla Dorsay (Efsaneler ve Renkler Sergisi) gibi isimler büyük gururla ağırlandı.

2017 yılında, La Galerie' de, Erol Makzume koordinatörlüğünde, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Bertrand Buchwalter' in Yüksek Himayelerinde dünya ve basınında ses getiren ''Pierre Loti ve Hasan Silüetleri'' sergisi gerçekleşmiştir.

Geçen yıl ise, La Galerie, 2018-2019 kültürel etkinlik programını, Dünya Konsoloslar Federasyonu FICAC iş birliği ile "XVI. - XIX. Yüzyıllar Osmanlı Türkiye'sinde İstanbul'un Günlük Hayatından Gravürler ve Haritalar" adlı sergiyle açtı. Eski İstanbul'un gravürlerini ve haritalarını davetlilerin beğenisine sunan serginin açılışı yoğun ilgi gördü.

2019 yılında yapılan bir önemli sergi de, Türk resim sanatında soyut anlatımın en güçlü isimlerinden biri olan Devrim Erbil ve kendisi gibi ressam olan kızları Çiğdem ve Renk Erbil'in ''3 Erbil, 3 Bakış '' sergisidir.

Sergi salonumuz 'La Galerie'' her yıl dünyadan ve Türkiye'den önemli sanatçıları konuk etmeye devam edecektir.


İpek Yolu, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
20:15   Seyir halindeki halk otobüsü alev aldı
20:07   Mevlit Kandili'nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
20:12   Erdoğan: Onu inkar edenler onda hayat buldular
20:12   Sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı
20:12   Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:42   Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşen kişi terörist çıktı
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 20:16:37