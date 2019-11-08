Saint Benoît Lisesi'nde ''İpek Yolu'' Binlerce Yıllık Etki sergisi

Kurulduğu ilk günden bu yana sanata büyük önem veren Saint Benoît Fransız Lisesi 12 Kasım 2019 günü' 'İpek Yolu'' Binlerce Yıllık Etki adlı sergiye ev sahipliği yapacaktır. Sergi Öncesi Ankara Fransız Kültür Merkezi Müdürü Sayın Sébastien de Courtois konuyla ilgili bir konferans verecek.

İpek Yolu

Küreselleşme kavramı ortaya çıkmadan çok önce, küreselleşmenin gelişmesini sağlayan ticaret rotası "İpek Yolu", Asya ile Avrupa kıtalarını 2000 yıldan fazla bir süre birbirine bağlamıştır. Hatta bununla yetinmeyip felsefi, dini, kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknik gibi pek çok konuda alışveriş zemini sağlanmıştır. Deniz yolu İpek Yolu'nun yerini almayı başarsa da, bugün İpek Yolu hâlâ güçlü ve kolektif bir hayal olma özelliği taşımaktadır.

12 Kasım 2019 tarihinde başlayacak olan bu İpek Yolu macerasına gelin siz de katılın! Halı, çadır, baharat, kumaş, kaftan ve dokuma ile ilgili pek çok mesleğin tanıtılacağı sergi, sizleri adeta bir zaman yolculuğuna çıkaracaktır.

Sergi, 13 Kasım – 13 Aralık 2019 tarihleri arasında Pazar günü hariç her gün saat 15.30 – 18.00 arası ziyarete açık olacaktır.

Saint Benoît Fransız Lisesi ve La Galerie

Saint Benoît Fransız Lisesi kurulduğu günden bu yana sanata önem vermiştir. "La Galerie", İstanbul'un merkezinde yer alan tarihi bir mekanda eserlerini sergilemek isteyen dünyaca ünlü birçok sanatçıya da kapılarını açmıştır. Bedri Baykam, Mustafa Ata, Yusuf Taktak, Devrim Erbil, Beril Anılanmert, Timurtas Onan, Benjamin Bachelier, Atilla Dorsay (Efsaneler ve Renkler Sergisi) gibi isimler büyük gururla ağırlandı.

2017 yılında, La Galerie' de, Erol Makzume koordinatörlüğünde, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Bertrand Buchwalter' in Yüksek Himayelerinde dünya ve Türkiye basınında ses getiren ''Pierre Loti ve Hasan Silüetleri'' sergisi gerçekleşmiştir.

Geçen yıl ise, La Galerie, 2018-2019 kültürel etkinlik programını, Dünya Konsoloslar Federasyonu FICAC iş birliği ile "XVI. - XIX. Yüzyıllar Osmanlı Türkiye'sinde İstanbul'un Günlük Hayatından Gravürler ve Haritalar" adlı sergiyle açtı. Eski İstanbul'un gravürlerini ve haritalarını davetlilerin beğenisine sunan serginin açılışı yoğun ilgi gördü.

2019 yılında yapılan bir önemli sergi de, Türk resim sanatında soyut anlatımın en güçlü isimlerinden biri olan Devrim Erbil ve kendisi gibi ressam olan kızları Çiğdem ve Renk Erbil'in ''3 Erbil, 3 Bakış '' sergisidir.

Sergi salonumuz 'La Galerie'' her yıl dünyadan ve Türkiye'den önemli sanatçıları konuk etmeye devam edecektir.