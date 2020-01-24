Haberler » Güncel » Saint Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu, 'Kuğu Gölü' ile İstanbul'a gelecek - Haber

Saint Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu, "Kuğu Gölü" ile İstanbul'a gelecek

Saint Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu, 4, 5 ve 6 Mart'ta Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Kuğu Gölü"yle TİM Show Center'da İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

24.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:32Saint Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu,
Saint Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu, 4, 5 ve 6 Mart'ta Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Kuğu Gölü"yle TİM Show Center'da İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.
Rusya ve Fransa'da yaptığı gösterilerle adını duyuran topluluk, klasik baleye getirdiği yenilikler, kullanılan olağandışı bale formları, farklı dans teknikleri ve zengin repertuvarıyla en çok tanınan bale tiyatrolarından biri haline geldi.
Topluluk, "Kuğu Gölü", "Uyuyan Güzel", "Fındıkkıran", "Giselle" ve bunun gibi birçok önemli eseri, The Hermitage Museums Theater, The Alexandrinsky Theater, The Bolshoi Drama Theater gibi St. Petersburg'un sahnelerinde seyirciyle buluşturdu.
Saint Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu'nda, uluslararası bale yarışmalarında birinci gelen Anton Ploom, Anastasia Lomachenkova, Svetlana Bednenko, Olesya Gapiyenko, Alexander Omar, Yuri Kalinin gibi ünlü isimler yer alıyor.

Saint Petersburg, Petersburg, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:04  Ankara'daki tren kazası davasında müştekiler dinlendi
19:04  Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç, otomobilin üzerine devrildi
19:04  Burdur'da imar uygulaması tartışması
18:58  Başkan Çakın pazar yeri konusunda geri adım attı
19:01  "Dokuyan Eller Halı Kilim Evi" yeni binasında
24.01.2020 19:05:43