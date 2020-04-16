Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Şair Abdurrahman Delen'den sağlık çalışanları için şiir

ŞAİR ve halk ozanı Abdurrahman Delen, koronavirüse karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için şiir yazdı.

16.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:47
Şair Abdurrahman Delen'den sağlık çalışanları için şiir

ŞAİR ve halk ozanı Abdurrahman Delen, koronavirüse karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için şiir yazdı.

Çin'in Vuhan kentinden başlayıp, dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı mücadelede en ön saflarda sağlık çalışanları yer alıyor. Balıkesir 'de oturan şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen de sağlık çalışanlarının bu mücadelesinde onlara destek verdiğini ve yanlarında olduğunu belirtmek için şiir yazdı. Delen, salgın nedeniyle bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Son günlerde ülkemize de sıçrayan bu salgınla ön saflarda hayatı pahasına yer alan sağlık çalışanları için bir şey yapmak istedim. Evde karantina günlerimde haber kanallarında sağılık çalışanlarının, çocukların, anne baba özlemlerini gördükten sonra çok etkilendim. Onlara hem moral olsun, hem de çorbada tuzum olsun diyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istedim" dedi.

Delen'ın sağlık çalışanları için yazdığı şiir şöyle:

Size selam size saygı

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Siz var iken olmaz kaygı

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Zengin fakir ayırmadan

Hiç kimseyi kayırmadan

Hizmet verir hiç durmadan

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Hastalar emanet size

Virüs mikrop gelir dize

Minnettarız hepinize

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Hastadan hastaya koşar

Bütün engelleri aşar

Çalışmaktan yorgun düşer

Sağlıkçılar sağlıkçılar


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Balıkesir, Wuhan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Bilim Kurulu Üyesi, ’Normal hayata ne zaman döneriz?’ sorusunda Haziran ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
Haberler ›› Güncel ››Şair Abdurrahman Delen'den sağlık çalışanları için şiir - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: Günün Özeti - Haber 18:30: Isparta'da araç yarışı izlemek için toplanan 11 kişiye "sosyal mesafe" cezası - Haber 18:29: Sağlıkçılardan 'Vefa'ya vefa - Haber 18:26: Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor - Haber 18:23: Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı:  5 yaralı - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber