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Şair Ahmet Arif'in oğlu ödüllü heykeltıraş Filinta Önal

Heykeltıraşlığın özgün ve resmi olmak üzere iki temel kulvarı olduğunu belirten sanatçı, "Mimar yada fizikçi olmayı düşünürken yaratıcılığı en özgür şekilde yaşayabileceğim alan olarak sanatı, heykelciliği gördüm" dedi.

02.08.2019 08:48 Şair Ahmet Arif'in oğlu ödüllü heykeltıraş Filinta Önal

Ahmet Arif mahlasıyla yazan ve gerçek adı Ahmet Hamdi Önal olan büyük şair Ahmet Arif'in oğlu, resmi ve özel kurumlara sanat danışmanlığı hizmeti veren ödüllü heykeltıraş Filinta Önal, başarı hikayesini, eserlerini ve sanat anlayışını MAG okurları için paylaştı.

Öğrenciliğinden bu yana mesleğinin her bir detayını bilmeyi kendisine ilke edinen başarılı sanatçı, Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olmasının yanı sıra, yurt içi ve yurt dışı diplomatik anıtsal projeler, bienaller, sempozyumlar, fuarlar, sergiler düzenliyor. ODTÜ Heykel Yarışması'nda birincilikleri, Devlet Resim heykel Yarışması'nda başarı ödülü bulunan başarılı heykeltıraş, sanat danışmanlıkları ile de başarılarını sürdürüyor.


Filinta Önal, Ahmet Hamdi, Ahmet Arif, Güncel

Kaynak: Bültenler

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