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Şair, bestekar, söz yazarı Yusuf Hayaloğlu Kartal'da anıldı

2009 yılında hayata gözlerini yuman şair, bestekar, söz yazarı merhum Yusuf Hayaloğlu, 66'ncı yaş gününde Kartal'da anıldı.

18.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:57Şair, bestekar, söz yazarı Yusuf Hayaloğlu Kartal'da anıldı
2009 yılında hayata gözlerini yuman şair, bestekar, söz yazarı merhum Yusuf Hayaloğlu, 66'ncı yaş gününde 'da anıldı. Hayaloğlu'nun eşi ve kızları anma töreninde duygusal anlar yaşadı.

Hani Benim Gençliğim Nerede?", "Başkaldırıyorum", "Adı Bahtiyar" gibi bir döneme damgasını vuran Ahmet Kaya tarafından da bestelenen sayısız esere imza atmış olan Yusuf Hayaloğlu Kartal Belediye tarafından düzenlenen doğumun 66'ncı yıl dönümünde konser ve şiir dinletisi ile anıldı.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde 19.30'da gerçekleşen anma programına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ile Yusuf Hayaloğlu'nun eşi Mine Hayaloğlu, kızları Deniz ve Hazan ve çok sayıda Kartallı katıldı. Anma programında Yusuf Hayaloğlu'nun şiirleri ile Ahmet Kaya'nın şarkıları seslendirildi.

Gecede konuşma yapan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, "Kartal'ı biz sanatın, kültürün ve sporun başkenti yapacağız şiarıyla yola çıktık. Bu çalışmalarımız son hızı ile devam etmektedir. Yusuf Hayaloğlu ve Ahmet Kaya, Türk sanatına damga vurmuş olan gerek şiirleriyle, gerek şarkı sözleri ve şarkılarıyla iki büyük şahsiyet. Özgün müziğin önde gelen temsilcileri. Dolayısıyla bir anma programını es geçme şansımız yoktu. Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in de talimatlarıyla bu çalışmalarız son hızı ile devam edecek. Kartal Belediyesi her zaman olduğu gibi kültüre, sanata elinden gelen bütün desteği sunmaktadır ve bundan sonrada sunacaktır" dedi. - İSTANBUL

Yusuf Hayaloğlu, Ahmet Kaya, Kartal, Magazin

Kaynak: İHA

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