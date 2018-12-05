Şair Cengiz Numanoğlu'nun Eşi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şair Cengiz Numanoğlu
'nun beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden eşi Şule Şükriye Numanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun yıllar diş hekimi olarak görev yapan Şule Şükriye Numanoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Şair Cengiz Numanoğlu ise hayatını kaybeden eşinin ardından duygu dolu cümleler kurdu. Cenaze namazını Bursa
İl Müftüsü İzani Turan
'ın kıldırdığı 1 çocuk annesi Şule Şükriye Numanoğlu, FSM Camii'nde kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığına defnedildi. - BURSA
Bursa,Cengiz Numanoğlu
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:55