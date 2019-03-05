Şair İmam', Şiirlerini Kitapta Toplayacak

BALIEKSİR'in Gömeç
ilçesinde, şiir merakı olan ve 'şair imam' olarak tanınan Ersin Menekşe (40), bugüne kadar yazdığı 200 şiiri kitap haline getirmek istiyor. Yazdığı şiirleri sosyal medya hesabında paylaşan Menekşe, şiir yazmanın kendisini dinlendirdiğini söyledi.
Gömeç'in Karaağaç
Mahalle Camii'nde imamlık yapan Ersin Menekşe, şiire olan merakı nedeniyle, 'şair imam' olarak anılmaya başladı. Boş zamanlarında şiir yazan 2 çocuk babası Menekşe, bugüne kadar 200 dolayında şiir yazdı. Şiir yazmayı çok sevdiğini belirten Menekşe, "Şiir merakım var. Bu bende hobi haline geldi. Bugüne kadar aklıma geleni, ruhuma düşeni yazdım. 200 dolayında şiirim oldu. Şiirlerimi sosyal medyadaki sayfamda paylaşıyorum. Güzel tepkiler geliyor. Şiir yazmak beni dinlendiriyor ve rahatlatıyor. Bu sayede içimdeki duyguları dışarıya dökmüş oluyorum. Bunları kitap haline getirerek, bu güzellikleri insanlarla paylaşmak istiyorum" dedi.
- Balıkesir
Güncel
Kaynak: DHA