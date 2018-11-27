Şair Nurullah Genç Elazığlılarla Buluştu

Bu kapsamda şair ve akademisyen Nurullah Genç, güzel bir söyleşiye imza atarak sevenleriyle bir araya geldi.

Fuar ve Sergi Alanı'nda gerçekleştirilen söyleşide Şair Nurullah Genç, yazmanın gereksinimini okumanın, anlatmanın, bilgi alışverişi yapmanın gerektiğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Bize özellikle son yıllarda batının dayatmış olduğu sanat anlayışının ülkemizi nasıl kasıp kavurduğunu görüyoruz. Batı 1800'lü yıllardan beri Aristo mantığını bütün dünyaya hükmedecek bir noktaya taşımak için büyük çalışmalar yapmışlardır ve bunda da başarılı olmuşlardır. Tabiat yarattı sözünün kaynağı işte burasıdır. Benim ülkemde birçok insan bu sözü bilmeden çok rahatlıkla kullanabiliyor. Tabiat yaratamaz. Tabiatın yaratma gücü yoktur. İşte bu Aristo mantığı tamda budur ve ne yazık ki sanatımızı da ele geçirmiştir."

Söyleşinin ardından Şair Nurullah Genç, Elazığ Belediyesi Kitap Fuarı'na gelen okurlarıyla bir araya gelerek yazdığı kitapları imzaladı.

Elazığ Belediyesi 2.Kitap Fuarı kapsamında 28 Kasım Çarşamba günü ise mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer bir söyleşi gerçekleştirecek.