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Şair Nurullah Genç Rektör Şevli'yi ziyaret etti

Van Büyükşehir Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kitap fuarına katılmak üzere kente gelen şair ve akademisyen Nurullah Genç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.

13.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:02Şair Nurullah Genç Rektör Şevli'yi ziyaret etti
Büyükşehir Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kitap fuarına katılmak üzere kente gelen şair ve akademisyen Nurullah Genç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.
Van YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şevli, Van 3. Kitap Fuarı'nın önemine değindi.

Fuarda önemli yazarların söyleşi ve imza günlerinin olduğuna dikkati çeken Şevli, "Prof. Dr. Nurullah Genç hocamızla daha önce İstanbul Ticaret Üniversitesinde birlikte görev yapmıştık. Bu görev süresince çok güzel bir dostluğumuz oldu. Hocamızın, üniversitemizi ziyaret etmesi bizi çok memnun etti. Hocamız, fuarda bir konferans da verecek. Nazik ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Genç ise Van'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Nurullah Genç, Van, Güncel

Kaynak: AA

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