Şair Orhan Veli'nin Vefatının 68'inci Yılı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, "Anlatamıyorum" isimli şiirinin aksine kendini ve dönemini sade bir anlatımla bugüne taşıyan Orhan Veli
'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle andığını belirtti.
Ersoy, Twitter
hesabından şair Orhan Veli Kanık
'ın ölümünün 68'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"Türk şiirine yeni bir soluk getiren Garip akımının öncülerinden Orhan Veli Kanık, sanatta toplum misyonunu ön plana çıkarmış, şiiri gündelik dile uyarlayarak geniş kitlelere hitap etmiş usta bir şairdi. 'Anlatamıyorum' isimli şiirinin aksine kendini ve dönemini sade bir anlatımla günümüze taşıyan Orhan Veli'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum."
Kültür ve Turizm Bakanı,Orhan Veli
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:41