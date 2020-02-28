Şair Telli'den yeni kitap müjdesi

Türk edebiyatının usta şairleri Ahmet Telli ve Tuğrul Keskin, Buca'da sanatseverlerle buluştu.

Sanatın her türünü kentin sokaklarında yaşatan Buca Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerini Bucalılarla buluşturmaya devam ediyor.

1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiirin ikinci kuşağında yer alan özgün şairlerden Ahmet Telli,en güzel şiirlerini Buca'da seslendirirken; yenibütüncü şiir akımının temsilcilerinden, İzmir'in şairi Tuğrul Keskin programa eşlik etti.

BBKSM'de (Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi) gerçekleştirilen "Ahmet Telli'yle dünden bugüne" adlı söyleşiye Bucalılar yoğun ilgi gösterdi.Romantik, başkaldırıcı şiirleri ve keyifli sohbetiyle tüm konuklar keyifli zaman geçirdi.

YENİ KİTAP MÜJDESİ

Şiir dinletisinin ardından ise söyleşi bölümünde Telli ve Keskin tecrübelerini sanatseverlerle paylaştı. Genç şairlerin merak ettiği soruları yanıtlayan ikili, şiir meraklılarının çalışmalarını teşvik ederek yol gösterdi.Öte yandan Telli, hayranlarına yakında yeni çıkacak "Arkadaşlık Günleri" adlı kitabının müjdesini verdi.