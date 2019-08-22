Şair ve yazar Orhan Seyfi Orhon'un 47. ölüm yıl dönümü! Orhan Seyfi Orhon kimdir?

Orhan Seyfi Orhon, edebiyatın yanı sıra politikayla da ilgilenmiş ve CHP ile Adalet Partisi'nden milletvekili seçilmişti. 1972 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Orhan Seyfi Orhon kızı, eşi, şiirleri, kitapları ve daha fazlası haberimizde…

ORHAN SEYFİ ORHON KİMDİR?

Başarılı yazar, 1890 yılında İstanbul Çengelköy'de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini 1905 yılında Beylerbeyi Rüşdiyesi ve 1909'da Mercan İdadisi'nde yaptı. Öğrencilik döneminde şiirle ilgilendi. Abdülhak Hamid ve Tevfik Fikret etkisinde şiirler yazdı.

ORHAN SEYFİ ORHON ŞİİRLERİ...

TIP EĞİTİMİNİ BIRAKARAK HUKUK ÖĞRENİMİ GÖRDÜ

1909'da şiirleri Kehkeşan dergisinde yayımlanmaya başlanan şair, 1913 yılında kaleme aldığı "Fırtına ve Kar" adlı şiiri ile tanındı. Yükseköğrenimine Tıbbiye 'de başlayan Orhan Seyfi, bir anestezide fenalaşınca tıp eğitiminden vazgeçip hukuka yöneldi. Darülfünun Hukuk Mektebi'nde öğrenciyken Hıyaban dergisini çıkararak yayıncılığa başladı. Hukuk Mektebi'ni 1914'te tamamladı ve Meclis-i Mebusan'ın Kavanin Kaleminde memurluk yapmaya başladı. Çalışmalarını Türkçülük ideali çerçevesinde sürdürdü. Ziya Gökalp'in uyarılarıyla halkın diline, vezinde ise aruzdan heceye geçti.

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDE GAZETECİLİĞE BAŞLADI

1918'de İstanbul'un işgal edilip Meclis-i Mebusan'ın kapanması ile gazeteciliğe başlayan Seyfi Orhon, bir yandan da öğretmenlik yaptı. Şiir ve yazıları Türk Kadını, Şair, Büyük Mecmua, Servet-i Fünûn, Ümit ve Yarın dergilerinde yayımlandı. Kurtuluş Savaşı sırasında Aydede dergisinde mizah yazarlığı yaptı. Şiirlerini, 1919'da ''Peri Kızı ile Çoban Hikayesi'' adlı kitapta topladı. 1922 yılında Orhan Seyfi, o güne kadar yayımlanmış yazılarını ''Fiskeler'' adlı mizah kitabında bir araya getirdi. 1922'de ayrıca ''Gönülden Sesler'' adlı kitabını yayımladı.

AKBABA DERGİSİNDE MİZAH YAZILARI YAYIMLADI

Yusuf Ziya ile beraber çıkardıkları Akbaba'da mizah yazarlığını sürdürdü. 1924-1927 yıllarında Papağan ve Yeni Kalem adlı mizah, 1924-1926 yıllarında da Resimli Dünya adlı çocuk ve magazin dergileriyle, edebiyat ve sanat içerikli 1927'de Güneş'i yayımlandı. Yazar, bir süre Karagöz'ün yayım sorumluluğunu üstlendi. 1932-1938 yılları arasında Yusuf Ziya ile birlikte ve kendi başına Edebiyat Gazetesi, Hızlanış, Ayda Bir, Her Ay, Her Şey gibi dergiler çıkardı. 1941-1944 arasında yine Yusuf Ziya ile birlikte haftalık Türkçü Fikir ve Çınaraltı'yı yayımladı.

CHP'DEN ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Orhan Seyfi, 1945'te Tasvir'deki yazılarıyla gazeteciliğini sürdürdü. Cumhuriyet ve Ulus gazetelerinde de yazılar yazdı. 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi'den Zonguldak milletvekili seçildi. 1950'li yıllarda Demokrat Parti'yi destekleyen Zafer ve Havadis gazetelerinde yazılar yazdı. 1960'tan sonra Adalet Partisi'ne Partisi'ne geçti. girdi. 1 Mart 1962'de Son Havadis gazetesinde günlük yazılar yazmaya. 1965'te Adalet Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. 1972'de İstanbul'da hayatını kaybetti.