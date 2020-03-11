Şair ve yazar Sezai Karakoç memleketinde anlatıldı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri kapsamında şair ve yazar Sezai Karakoç'u tanıtmak amacıyla panel gerçekleştirildi.
11.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:19
Diyarbakır 'ın Ergani ilçesinde "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri kapsamında şair ve yazar Sezai Karakoç'u tanıtmak amacıyla panel gerçekleştirildi.
Yaklaşık 40 şehirde 2 bine yakın öğrencinin katılımıyla yazar okumaları programları yapan Anadolu Mektebi tarafından Süleyman Nazif Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen panelde, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ile Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Isparta ve Ankara'dan gelen lise ve üniversite öğrencileri Sezai Karakoç'u, öğrencilere anlattı.
Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu coğrafyasından nefeslenen yazarları anlamak ve özümsemek için program gerçekleştirdiklerini belirterek, bu amaçla 12 yazar belirlediklerini söyledi.
Okuma serüveninin Mustafa Kutlu ile başladığını, Tarık Buğra, Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar ile devam ettiğini anımsatan Ayar, Karakoç'un doğup büyüdüğü, çocukluğunun geçtiği Ergani'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Ayar, Karakoç'a ilişkin okuma yapan öğrencilerin panelde sunum yaptığını ifade ederek, "Prof. Dr. Genç'in de Sezai Karakoç'a ilişkin bir kitabı var. O da panelde, Karakoç'u anlatacak. Bu panel aynı anda farklı okullarda yapılıyor. 20 öğrencimizle 10 panel gerçekleştireceğiz." dedi.
Yaklaşık 40 şehirde 2 bine yakın öğrencinin katılımıyla yazar okumaları programları yapan Anadolu Mektebi tarafından Süleyman Nazif Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen panelde, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ile Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Isparta ve Ankara'dan gelen lise ve üniversite öğrencileri Sezai Karakoç'u, öğrencilere anlattı.
Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu coğrafyasından nefeslenen yazarları anlamak ve özümsemek için program gerçekleştirdiklerini belirterek, bu amaçla 12 yazar belirlediklerini söyledi.
Okuma serüveninin Mustafa Kutlu ile başladığını, Tarık Buğra, Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar ile devam ettiğini anımsatan Ayar, Karakoç'un doğup büyüdüğü, çocukluğunun geçtiği Ergani'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Ayar, Karakoç'a ilişkin okuma yapan öğrencilerin panelde sunum yaptığını ifade ederek, "Prof. Dr. Genç'in de Sezai Karakoç'a ilişkin bir kitabı var. O da panelde, Karakoç'u anlatacak. Bu panel aynı anda farklı okullarda yapılıyor. 20 öğrencimizle 10 panel gerçekleştireceğiz." dedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şair ve yazar Sezai Karakoç memleketinde anlatıldı
Etiketler : Sezai Karakoç, Diyarbakır, Ergani, Güncel
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