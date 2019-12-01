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Şair ve yazar Şükrü Erbaş, Antalya'da okurlarıyla buluşacak

Şair ve yazar Şükrü Erbaş, Antalya'da düzenlenen etkinlikte okurlarıyla bir araya gelecek.

01.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:54Şair ve yazar Şükrü Erbaş, Antalya'da okurlarıyla buluşacak
Şair ve yazar Şükrü Erbaş, 'da düzenlenen etkinlikte okurlarıyla bir araya gelecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yazar ve şair Erbaş'ın Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda "Bir Sevme Bilgisi: Şiir" adlı söyleşi gerçekleştireceği bildirildi.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesince düzenlenecek etkinlikte Erbaş'ın katılımcılara şiir, ahenk, dil
işçiliği, okumak, düşünmek, yazmak üçgeninde yaşanan kronoloji hakkında bilgi vereceği kaydedildi.
Söyleşi, 4 Aralık saat 12.00'de başlayacak ve katılımcılardan ücret alınmayacak.

Şükrü Erbaş, Antalya, AKM, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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