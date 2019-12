Şair Yahya Akengin GAÜN'de öğrencilerle buluştu

Şair Yahya Akengin tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda Mevsimler ve Şiirler Konferansı verildi.GAÜN Edebiyat ve Kitap Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta Şair Yahya Akengin, mevsimler ve şiirin kendisi için önemli bir konu olduğunu belirterek, "Her mevsim içimizde de yaşanır. İnsanda mevsimlerin hepsi vardır, mevsimlerde de insan vardır. İlkbaharın havailiği ve çapkınlığı, yaz aylarının durgun ve dinginliği, kış aylarının içe kapanmışlığı ve dalgınlığı hep insanda olan şeylerdir" dedi.Her mevsim için şiirler yazdığını, kendisini etkileyen şairlerin olduğunu ifade eden Şair Akengin, "Edebiyatta ve şiirde etkilenmeyi çok normal bulurum. Etkilenme olacaktır ama olmaması gereken kopyadır, birebir aynısı olmaktır. Yoksa şiir de insan gibidir. Çocukluğu olmayanın büyüklüğü olmaz. Edebiyatta da bir, iki asır önceki 10, 20 yıl önceki şairler, şiirler olmasa bugünküler de olamaz. Bu bir bütündür, birbirinin devamıdır şeklinde düşünürsek etkilenmeyi normal kabul etmek lazım" şeklinde konuştu.Şair Akengin sözlerinin devamında " Sarıkamış " adlı yeni şiirini okudu. Sarıkamış'ın aralık ayında tarihimizin büyük bir dramı olduğunu ifade eden Şair Akengin şunları söyledi: "Biz Sarıkamış cephesinde on binlerce şehit verdik. Düşmana karşı değil, soğuğa karşı verdik. On binlerin birçoğu tek kurşun sıkmadan kara kış soğuğuna teslim oldu. Tarihimizin dramatik, trajik olaylarından biridir ama tabi ki Sarıkamış'ta belki düşmana değil de mevsime yenildik ama ruhumuz yenilmemişti. Sarıkamış'tan, diğer cephelerden kalanlar daha sonra Milli Mücadele gibi çok önemli sayılacak bir zaferi gerçekleştirdiler ve bize bir yeni devlet bahşettiler. Bu devletin temellerindeki fatura çok ağırdır çünkü yoktan var oluştur."Programın sonunda GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan tarafından Şair Yahya Akengin'e günün anısına hediye takdim edildi. - GAZİANTEP