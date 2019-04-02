Sait Aydoğmuş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR büyükşehir belediye başkan adayı Sait Aydoğmuş oldu. Bağımsız adayı Sait Aydoğmuş, DİYARBAKIR büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? DİYARBAKIR büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız DİYARBAKIR büyükşehir belediye başkan adayı Sait Aydoğmuş ile ilgili seçim sonuçları ve DİYARBAKIR büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız DİYARBAKIR büyükşehir belediye başkan adayı Sait Aydoğmuş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte DİYARBAKIR büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. DİYARBAKIR aday yarışı ve DİYARBAKIR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

DİYARBAKIR Seçim Bilgileri

DİYARBAKIR büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.643 olduğu belirlendi.

DİYARBAKIR büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.643 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

DİYARBAKIR büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,60 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

DİYARBAKIR büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.049.462 olduğu belirlendi.

DİYARBAKIR büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 824.827 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sait Aydoğmuş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Sait Aydoğmuş, DİYARBAKIR yarışında % 0,15 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Sait Aydoğmuş toplamda 1.171 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız DİYARBAKIR büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.