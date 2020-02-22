Haberler » Spor » Sait Karafırtınalar: 'İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz' - Spor

Sait Karafırtınalar: "İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 6'daki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.

22.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:48Sait Karafırtınalar:
Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 6'daki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Keçiörengücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, alınan 3 puandan ötürü oyuncularını kutlayarak, "Camiaya hayırlı olsun, uzun süre sonra 3 puanla tanıştık. Bu galibiyet bize öz güven kazandıracaktır. Rakibimiz ligin en az gol yiyen takımı. Aslında rakipten çekiniyorduk. Tek pozisyon verdik, 7-8 pozisyona girdik. 1 haftada oynayacağımız 3 maçın ilkiydi. İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 17:32:15