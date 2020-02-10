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Sait Karafırtınalar Ümraniyespor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktörülük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.

10.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:46Sait Karafırtınalar Ümraniyespor'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktörülük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.

Ümraniyespor'da, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile anlaşmaya varıldı. TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Ahmet Taşyürek, Spor

Kaynak: İHA

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