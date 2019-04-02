Sait Nazlı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ büyükşehir belediye başkan adayı Sait Nazlı oldu. Bağımsız adayı Sait Nazlı, KAYSERİ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KAYSERİ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız KAYSERİ büyükşehir belediye başkan adayı Sait Nazlı ile ilgili seçim sonuçları ve KAYSERİ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız KAYSERİ büyükşehir belediye başkan adayı Sait Nazlı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KAYSERİ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KAYSERİ aday yarışı ve KAYSERİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KAYSERİ Seçim Bilgileri

KAYSERİ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.191 olduğu belirlendi.

KAYSERİ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.191 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KAYSERİ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,78 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KAYSERİ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 957.078 olduğu belirlendi.

KAYSERİ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 820.938 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sait Nazlı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Sait Nazlı, KAYSERİ yarışında % 0,14 oranında aldığı oy ile 10'nci oldu. Sait Nazlı toplamda 1.142 adet oy sayısına ulaştı.

Sait Nazlı Kimdir?

Sait Nazlı, 03 Nisan 1978 tarihinde Hüseyin Nazlı ve Lütfiye Nazlı çiftinin oğlu olarak Kayseri'de dünyaya geldi.

Ahmet Paşa İlköğretim Okulu'ndan sonra İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde eğitimini tamamladı

Sait Nazlı, 1988-1998 yılları arasında Tekstil ve Telekomünikasyon sektöründe iş hayatına başlamıştır. Vatani görevini Ankara'da tamamladıktan sonra İş hayatına kaldığı yerden devam etmiştir.

2001 yılında Türkiye'nin tekstil sektöründe ilk kurulan e-ticaret sitelerinden biri olarak Kayseri'de faaliyete başlamıştır ve Türkiye'de e ticaretin gelişmesinde Kayserili bir firma olarak öncülük etmiştir.

Sait Nazlı, halen Türkiye'nin önde gelen e ticaret sitelerine ürün tedarik etmektedir bunun yanında Kayseri'de aktif olarak Naturel Çorap Pijakom tekstil olarak ticari hayatına imalat ve perakende mağazacılığı olarak devam etmektedir.

Çeşitli sosyal yardım derneklerinde aktif olarak rol almıştır evli ve iki çocuk babasıdır.

Sait Nazlı, 31 Mart 2019 seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayıdır.



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